柏文2023年首季合併營收9.5億元，季增0.35％、年增5.15％，創同期新高、歷史第三高。不過，營業利益355萬元，季減達57.97％、年減達96.31％，毛利率、營益率「雙降」至19.69％、0.37％，均創近1年半低點。

在本業獲利下滑，加上業外虧損達0.26億元、虧損幅度創歷年新高拖累下，柏文首季歸屬母公司稅後虧損0.22億元、每股虧損0.31元，較去年第四季及同期分別獲利170萬元、0.62億元明顯轉虧，雙創近1年半低點。

柏文說明，截至3月底全台共有66處據點投入營運，較去年底及同期分別新增2處、8處據點，整體營業成本及費用因新設據點而增加，導致首季毛利及營業利益較去年第四季及同期顯著減少。

至於業外虧損擴大、創歷年新低，主因柏文發行國內第二次無擔保轉換公司債的債券持有人在1月6日行使賣回權，公司認列公司債賣回權價值調整的金融資產評價損失，加上廠館租賃合約增加產生的使用權資產折舊與租賃負債利息提高，拖累整體營運轉虧。

柏文4月自結合併營收3.44億元，月減2％、年增達16.98％，改寫歷史次高。其中，健身及娛樂服務1.99億元，月增2.76％、年增達16.47％。運動保健服務1.31億元，月減7.94％、但年增達20.05％。入會費0.1億元，月減11.94％、年減10.94％。

累計柏文前4月自結合併營收12.94億元、年增8.06％，續創同期新高，成長幅度持續增加。其中，健身及娛樂服務7.52億元、年增9.04％，教練課程的運動保健服務4.9億元、年增8.08％，一次性收取的入會費0.41億元、年減9.67％。

柏文表示，疫情後民眾恢復正常規律運動，健身需求日漸提升，「健身工廠」會員人數自去年5月解除健身房3劑令後已連11月成長，帶動「健身及娛樂服務」及「運動保健服務」等營收亦隨會員增加而同步成長，4月營收略降，主因清明連假影響私人教練課程執行。

柏文指出，隨著「健身工廠」高雄市小港廠、新北市七張廠、台北市中山北廠及基隆市基隆廠陸續投入營運，增添營運成長動能，營運已重返穩健成長軌道。下半年至少還有4處新據點將投入營運，持續挹注營收成長新動能。

柏文表示，高雄市光華廠預計6月初預售、7月開幕，進軍宜蘭的首處據點羅東廠將於8月展開預售，尚有2處台中市新據點將於今年開出。隨著新店動能及同店成長逐漸顯現，預期第二季營運可望轉虧為盈，全年獲利逐季回升可期。