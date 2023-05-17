國民黨高雄第6選區立委初選，今天公布結果，由高市議員陳美雅出線。（柯宗緯翻攝）

國民黨高雄第6選區立委初選，3人挑戰，競爭最為激烈。近日採取全民調機制，今（17）日早上在高雄市黨部只公布勝選結果，未公布民調數字，最終由高市議員陳美雅勝出，這也是二度對上3連霸綠委趙天麟。

4月底時，國民黨高市黨部公布，第6選區（鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區61里）3人完成登記，包括高市議員黃紹庭、陳美雅、前高市議員陳若翠。初選時間為5月11日至5月16日，這區段間隨機3天做電話民調。

今早在高市黨部計算電話民調結果，僅陳若翠親自出席，另2人派代表前來，而在市黨部副主委、黃國雄（山）黨部主委張平海、市黨部書記長蕭金龍、選監小組委員、民調專家、民調機構及3位初選同志及代表見證下，民調結果經在場出席人員確認無誤。

陳美雅表示，非常感謝所有支持者、好朋友，一路走來為她加油打氣，心中非常感動，接下來獲得提名，更是責任的開始，會為高雄市努力打拚，為高雄取得1席國民黨立委，未來也會加強空戰，承載市民期待往前衝。

高市黨部表示，感謝黃紹庭及陳若翠兩位參選同志，在本次初選過程當中彼此公平競爭、展現君子風度，陳美雅長期在地方耕耘、服務有口皆碑，而民進黨執政無能、黨意立委監督失職，已讓基層的百姓苦不堪言、民怨四起，未來國民黨將會團結一心、共同打拚，明年一定能翻轉第六選區，下架只有民進黨黨意，心中沒有人民的失職立委。