涼亭是2樓高，可見木椅斷裂痕跡。（消防局提供。許逸民／澎湖傳真）

6人便是倚靠涼亭木椅拍照，不料木椅斷裂，人跟著墜落。（消防局提供。許逸民／澎湖傳真）

有錢蓋涼亭卻沒人維護？澎湖湖西鄉果葉村看日出的涼亭，今早發生6名民眾在2樓高度的涼亭倚著木倚靠背拍照時，木製椅靠背卻突然整片斷裂，造成6人從2樓高地方後仰摔下，幸好底下剛好是沙灘，而減緩墜落衝擊，目前6人經警消送醫治療中。

澎湖縣政府消防是今（17）日上午9時18分受理民眾報案指稱，湖西鄉果葉村涼亭二樓面海護欄倒塌，約有6名民眾受傷。於是立即派遣馬公分隊、澎南分隊、白沙分隊及龍門港消防隊等單位，救護車共4車8人前往，另通知養護機關（交通部觀光局澎湖國家風景區管理處）派員處理，同時通報本府旅遊處及衛生局協處。

目前瞭解，1人沒狀況，另5人受傷送醫。其中2人送三軍總醫院澎湖分院，餘3人送往衛生福利部澎湖醫院。

澎湖縣消防局表示，現場傷者計5名，傷者經檢傷均意識清楚且生命徵象穩定，送醫及傷勢如下：

(一)送往衛生福利部澎湖醫院計3名：

1.徐○○、女性、71歲、住新北市；胸口及肢體疼痛。

2.郭○○、女性、65歲、住台北市；胸口疼痛，無明顯外傷。

3.林○○、女性、69歲、住新北市；後腦腫脹、腰部疼痛及有嘔吐感。

(二)送往三軍總醫院澎湖分院計2名：

1.鐘○○、女性、67歲、住台北市；腰部疼痛。

2.黃○○、女性、64歲、住台北市；後背、胸口疼痛及肢體擦傷。