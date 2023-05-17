種子為農業的根本，而木瓜、西瓜、青花菜、東方甜瓜、小果番茄等高價園藝作物種子，是我國種子產業重要出口品項。農委會種苗改良繁殖場肩負種子品質檢測重要任務，隸屬於種苗場的種子檢查室自2001年起通過國際種子檢查協會認證稽核，成為我國唯一ISTA認證實驗室。

因應日益頻繁之種子國際貿易往來，由具公信力第三方檢驗機構依國際檢測標準核發的檢測報告，成為確認種子品質及保障買賣雙方權益不可或缺的文件，其中由國際種子檢查協會認證實驗室所核發的ISTA檢驗證，為種子國際貿易上最重要之品質證明之一。

種苗場表示，該場種子檢查室每年執行近2,000件種子檢查案件，檢測範圍涵蓋水稻、花生、玉米、高粱、大豆等重要農藝作物三級良種繁殖制度種子、市售種子及出口種子檢測報告等國內外檢測需求。民國111年經檢查之水稻種子逾3,600公噸，可提供栽培面積16萬公頃，占總栽培面積60％，確保我國糧食生產品質；同年度種子檢查室核發ISTA檢驗證之出口種子量逾23,000公斤，價值近新台幣1億元。

種苗場指出，近年新冠肺炎疫情肆虐，該場種子檢查室卻未減少種子檢測服務品質及量能，並持續精進認證實驗室檢測技術及管理系統，於2022年6月通過ISTA第8次稽核，確保ISTA認證實驗室發證資格，持續為我國種子苗產業服務。