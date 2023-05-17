國民黨苗栗縣山線立委初選採全民調決定，經過連續3天的電話民調後，結果由苗栗市長邱鎮軍勝出，邱鎮軍以些微差距小贏前縣長徐耀昌。三天的全民調共從苗栗縣第2選區的10萬通電話中，抽出6、7萬份電話成功完成1068分電話採樣，3家民調公司共有3204分電話，結果由邱鎮軍勝出。
民調結果是在17日上午由國民黨苗栗縣黨部主委邱一峰宣布，邱一峰表示，公布民調結果，基於黨內和諧，並不對公布民調數據細節，只公布勝出者，縣黨部將會把結果呈黨中央，再交付中常會通過正式公布提名人選。
國民黨苗栗縣山線立委初選採全民調決定，經過連續3天的電話民調後，結果由苗栗市長邱鎮軍勝出，邱鎮軍以些微差距小贏前縣長徐耀昌。三天的全民調共從苗栗縣第2選區的10萬通電話中，抽出6、7萬份電話成功完成1068分電話採樣，3家民調公司共有3204分電話，結果由邱鎮軍勝出。
民調結果是在17日上午由國民黨苗栗縣黨部主委邱一峰宣布，邱一峰表示，公布民調結果，基於黨內和諧，並不對公布民調數據細節，只公布勝出者，縣黨部將會把結果呈黨中央，再交付中常會通過正式公布提名人選。
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