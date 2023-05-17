宏佳騰周二股價跌至37.05元持平7個月以來新低價，所幸外資連三日回頭回補持股，周三守住5日線。兔年開紅盤以來已下跌5.03%。

宏佳騰品牌今年邁入第25周年，隨著疫情解封，民眾全面回歸正常生活。為回饋車主支持並一同慶祝宏佳騰生日，宏佳騰將舉辦系列車主戶外歡慶活動，首站選在6月10日於台北西門町紅樓舉行宏佳騰智慧電車-A級玩家「型玩大挑戰」，並展現宏佳騰智慧電車不同車款的優異性能。

除一系列歡慶25周年的活動外，宏佳騰更致力於為顧客帶來更完整、滿意的服務，也將持續提供購車優惠回饋消費者。其中，專為女性量身打造的質感電車Ai-4 Ever，並獲得擁有86萬會員網站「媽咪拜MamiBuy」親子平台的百位媽媽一致推薦。宏佳騰即日起至6月15日止，電動車汰舊換新補助最高2.98萬元，加碼送6000元購車金，現金購車再享1500元購車金，最低3.8折，只要2萬2680元就能把輕質感系電車Ai-4騎回家。針對學生族群，宏佳騰也加碼延長限定優惠方案。

宏佳騰智慧電車的專屬購車優惠推出以來深受消費者好評，加碼延長指定電車優惠方案。宏佳騰智慧電車Ai-1車系，若購買Ai-1 Ultra ABS/Ai-1 Sport/Ai-1 Sport+，搭配政府汰舊換新補助，加碼享有限時購車金最多9000元，最高現省3.88萬元，活動只到6月15日。

宏佳騰也持續展現品牌創新與前瞻科技研發實力，堪稱是國內產經學界年度盛事的「112年經濟部產業創新成果聯合頒獎典禮」於周一隆重登場，宏佳騰動力科技今年一舉榮膺第8屆「經濟部國家產業創新獎」績優創新企業(一般企業組)的殊榮，更是具有產業創新奧斯卡之稱的最高榮譽獎項，由宏佳騰董事長鍾杰霖出席授獎。

在鍾杰霖董事長的帶領下，多年來宏佳騰動力科技致力於二輪、三輪、四輪機車及國際ATV等各領域創新技術的投入，除了在國內建立電動/燃油機車自有品牌「宏佳騰Aeonmotor」，逐漸打開台灣市場之外，電動機車更成為市占率排名第二的主流品牌，並成功建立起符合ESG電動機車的優質品牌形象。

在創新方面，宏佳騰動力科技更是具備獨特價值，當中的關鍵產品首推全球唯一通過歐盟認證且實際量產的四輪機車「Qooder」、在台灣上市第一台可上路的三輪機車「3D350」，以及為北美知名沙灘車品牌-Polaris設計製造北美市場第一名高市占率的Youth ATV產品。宏佳騰透過以產品供應網絡為基礎，與上下游供應鏈及品牌客戶建立聯盟方式進行開發與銷售，成功進入「重型、多元、休閒、生活及創意」等不同市場做為區隔，並匯聚國內產學研等各領域的合作量能進行資源整合，透過逾95% 在地採購量為鄉鎮創造工作機會，榮獲多項國家級產業評鑑大獎的肯定。