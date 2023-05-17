社會住宅推動聯盟（以下簡稱住盟）17日上午於台北市政府外召開記者會，除了批評市長蔣萬安上任前承諾5萬戶社宅政策，上任至今5個月社宅政策仍舊不清不楚，僅以「7000戶新增潛力基地」模糊帶過。住盟也將矛頭退準游淑慧、王欣儀、徐立信等三位議員，質疑三人「社宅不要再蓋」發言根本是與蔣市府唱雙簧。

住盟表示，2022市長選戰前曾去拜訪蔣萬安，當時他就表示選後會繼續興辦社宅，並持續向5萬戶目標邁進。不過蔣萬安上任至今5個月，社宅興辦政策仍舊不清不楚，且週一蔣在進行重大工程專案報告時，對其任內將規劃的社宅也僅以「7000戶新增潛力基地」模糊帶過。住盟也直言，蔣萬安的「7000戶新增潛力基地」到底是什麼？

住盟點名國民黨台北市議員游淑慧、王欣儀，以及無黨籍議員徐立信等人，譴責三位議員發言認為「社宅不要再蓋」的謬誤言論。住盟直言，在當前的租屋黑市與租屋歧視下，社會住宅所提供的保障絕對遠高於租金補貼等措施；比起「自償率為0」的租金補貼，社宅的財務可行性也更加優異。因此他們所謂「只能做社宅沒有收入」、「政策該調整就要調整」、「以租金補貼的方式來取代興建社會住宅」等說法，不僅對社宅缺乏基本認知，更是無視市民對社宅的殷切需求。

參與記者會的民進黨台北市議員何孟樺表示，蔣萬安選前承諾未來目標蓋5萬戶社宅，但上任半年多來，各種場合被詢問到有關社宅議題，「蔣萬安只會持續他一貫風格：逃避、跳針、說廢話、講空話，完全沒給大家具體承諾。」何孟樺說，非常好奇蔣萬安到底有沒有把居住正義，社宅興建放在他心中？是不是他最主要落實的政策？

民眾黨議會黨團總召、議員黃瀞瑩則表示，過去八年台北市站在社會住宅領頭羊的角色，帶領全台灣看到社會住宅可以有不一樣的風貌，在社區裡面逐漸開始接受社會住宅，相信蔣萬安站在這麼良好的基礎上，對於社會住宅的興建，應該要更有信心，但不知道為什麼蔣萬安始終不願面對社會住宅的問題。