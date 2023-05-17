大陸國務院總理李強16日在北京人民大會堂會見訪中的新加坡副總理兼財政部長黃循財。

李強表示，大陸國家主席習近平和新加坡總理李顯龍共同宣布把中新關係提升為全方位高質量的前瞻性夥伴關係，為新時期兩國關係發展指明了方向。中方願同新方一道，推動兩國關係新定位落地落實、結出新的碩果。

李強指出，中方願同新方分享中方發展的機遇，歡迎新方繼續深度參與中方改革開放進程，推動中新合作更上一層樓。希望雙方發揮好中新副總理級雙邊合作機制的作用，統籌推進各領域高質量合作。用好地方合作機制和平台，推進陸海新通道建設，提升區域互聯互通水平，助力產業鏈供應鏈穩定。發揮各自優勢，圍繞金融服務、數位經濟、新能源、城市綠色轉型、社會治理等領域加強合作。中方願同新方探討更多便利人員往來的舉措，推動兩國人民常來常往。

黃循財表示，新中合作密切，成果豐碩。新方願同中方一道以兩國關係新定位為指引，高質量推進全方位互利合作，推動新中關係不斷向前邁進，打造國與國合作典範。