澎湃新聞17 日報導，北京首都、大興，海口美蘭、西安咸陽國際機場和內蒙古鄂爾多斯機場等大陸多座機場近日分別宣布安檢升級。

報導稱，首都機場官方微博5月16日發布提示稱，近期，首都機場將採取更為嚴格的安全檢查措施，請旅客合理安排時間，提早抵達機場辦理乘機、過檢手續。首都機場表示，旅客宜在航班起飛前2至3小時抵達機場辦理乘機、過檢手續，以免因交通擁堵、排隊等候影響出行。

大興機場也提醒道，近期，大興機場將採取更為嚴格的安全檢查措施，請廣大旅客合理安排時間，提前抵達機場辦理乘機、過檢手續，以免因交通擁堵、排隊等候等原因影響您的出行安排。

同在5月16日，海口美蘭國際機場發布公告稱，為進一步加強安保防範力度，保障旅客出行安全，近期海口美蘭國際機場將提升安檢等級。同時特別提醒旅客，不要攜帶違禁品，至少在航班起飛前2-3小時抵達機場辦理乘機手續、接受安全檢查。

此外，西安咸陽國際機場和內蒙古鄂爾多斯機場也表示近期將採取更為嚴格的安全檢查措施，有關公告分別於5月11日和5月16日發出。