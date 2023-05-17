近日據台媒報導引述大陸台商指稱，對比高峰時期，蘇州當地台商估計已有1／3等說法，大陸國台辦發言人馬曉光17日表示與事實嚴重不符，今年第1季蘇州新設立台企98家，實際利用台資6.12億美元，與去年同期相比各成長6.5％、96％，強調「消息可以造假，數字最能說話」，希望部分台媒不要違背職業操守，更不要做綠營的傳聲筒。

馬曉光另表示，報導中提及的六合集團撤離昆山的消息，子公司六豐機械工業公司相關負責人也直接予以否認。實際情況是2021年六豐機械已在昆山啟動新廠建設計畫，該項目還被列為2022年昆山市重大產業專案。

馬曉光表示，蘇州是台商在大陸投資最密集的地區之一。長期以來廣大台企台商深耕蘇州，成為這座城市的重要組成部分。統計2023年第1季，蘇州新設立台企98家、實際利用台資6.12億美元，與去年同期相比，企業數增加6.5％，實際利用台資增加96％。

而新增總投資超過1000萬美元的企業9家，且2022年友達光電、京隆科技、群啟科技等台資企業的增資專案陸續落地。截至2023年3月，蘇州共批准台資企業已超過1萬3000家，實際到帳台資超過360億美元。