日前有網友發起連署要讓台灣成為亞洲第一個「周休3日」的國家，教育部長潘文忠今天表示，愈小年齡學生的作息和家長工作關連性愈大，教育部也有責任確保學生受教品質及能力培養，因此周休3日的議題，不能只是從教育領域來討論。

教育部長潘文忠今天到立法院教育及文化委員會專案報告「如何強化友善校園，織起社會安全往，守護兒少照顧者權益」，不過多位立委質詢到周休3日的議題。

立委陳秀寶質詢指出，東吳大學表示願意成為首所「周休3日」的大學，只要將原本每周5天的課程濃縮為4天就可以。同時，台灣現在每年只有2個學期，但國外大學卻有3或4個學期，我國是否有必要跟進。

潘文忠回應，周休3日在教育領域涉及不同學習階段學生，也跟各行各業的運作有關，如果學生周休3日，但家長卻沒有，那小孩子該由誰照顧是一個問題。

對於大學從2學期改為3學期，潘文忠指出，大學校長會議曾討論過此議題，但沒有共識，最後決定由有意願的大學提出試辦計畫，經過校內溝通後，如果可行，再來推動。

立委萬美玲質詢說，周休3日議題，各界支持和反對的意見都有，教育部應該及早思考因應。她認為，一旦學校周休3日，學生作息改變將影響到家長，一些父母無法照顧孩子，可能將他們送到補習班去，補習班將成為最大受益者。

潘文忠說，周休3日的議題現在才開始引起討論，學生的作息和家長的工作相關，教育部有責任確保學生受教品質及能力培養，這個議題不能只在教育領域討論，政府跨部會必須共同來因應。