瑞銀估計，合併後的集團資產和負債的價值調整，將帶來130億美元的負面影響。瑞銀還表示，資金外流還將給瑞銀帶來約40億美元的潛在訴訟和監管成本。

然而瑞銀也估計，收購瑞信將帶來348億美元的「商譽損失」，然而以低於帳面價值收購瑞信所帶來的一次性收益，將得以吸收該損失。

而且財務緩衝將有助於吸收潛在虧損，如果瑞銀按原計畫於下月完成交易，瑞銀第二季獲利可能得到提振。該行還表示，可能會在此之後提列集團重整的撥提準備，但是並未給出具體數字。

傑佛瑞(Jefferies)的分析師們則較為悲觀的估計，重組成本、訴訟撥備和非核心部門的資產減記，總額可能達到280億美元。

根據瑞銀的一份檔案顯示，瑞士信貸在某些情況下不能對投資級的借款人發放新的信貸額度或超過1億瑞郎(約1.13億美元)的信貸額度，也不能對非投資級的借款人發放超過5000萬瑞郎的信貸額度。

瑞士信貸也不能承擔超過1000萬瑞郎的資本支出，每年也不能簽訂價值超過300萬瑞郎的合約。

在交易完成之前，瑞信不能下令對員工條款和條件做出任何「重大修改」，包括薪酬和退休金待遇。

瑞銀表示，預計瑞信及其投資銀行部門將在第二季及今年全年出現嚴重的稅前虧損。