不過，若經季節性因素調整後，以單月為基礎來比較，NODX上個月小幅增加2.7%，3月則大增18.4%。同時，4月主要出口項目的金額為161億星幣，高於3月157億星幣，不過仍低於去年同期168億星幣，以及去年平均值166億星幣。

星國4月的NODX表現不佳，貿易額繼續年減18.8%。其中，出口減18.1%，進口也降19.5%。在進出口雙雙下滑之下，即使經季節性調整，上個月貿易額來到1003億星幣，還是小於前1個月1040億星幣。

繼3月萎縮22.3%之後，4月電子產品出口繼續年減23.3%。其中，IC晶片以及PC個人電腦，分別大減21%以及50%左右。至於非科技商品也年減5.8%，大於前1個月4.7%，以初級化學品狂跌57.7%最多，石化也大減32.8%。

東南亞資產第2大的OCBC（華僑銀行）認為，電子產品在2023下半年復甦的期待，目前看起來像是還有變數。IC與PC等科技產品出口萎縮，暗示疲弱的需求似乎還在探底。即使新加坡醫藥產品出口大增，也難彌補電子造成的大塊缺口。

就出口地區來說，新加坡10大市場的NODX在4月都下降，像是中國大陸大減20.9%、台灣大減27.5%，馬來西亞更是重挫35%。不過，韓國、歐盟與美國卻逆勢增加。