光寶科今天舉行股東會，邱森彬在會後接受記者採訪，通膨升息消費緊縮衝擊持續顯現，邱森彬坦言，資訊消費產品庫存已逐漸回到正常水位，但需求很疲弱，第2季下修嚴重，目前是產業需求面問題大於庫存。

展望下半年，邱森彬表示，以需求角度來看，下半年絕對比上半年好，但上下半年業績佔比是不是像往年那樣的比例，我們與客戶同步，比較保守一點。

就3大主要業務來看，雖然資訊消費產品需求很弱，光寶科近期已陸續看到急單，邱森彬認為，資訊消費產品在第3季還是會有傳統旺季需求，預估後面需求會上來，只是客戶下單保守，寧可用急單也不願意給長單，以免需求不好又形成庫存問題，目前訂單能見度看不到那麼長。

除資訊消費產品第3季仍有旺季需求可期，邱森彬也看好下半年雲端運算成長力道，邱森彬表示，雖然資料中心在第1季及第2季下修，相較於去年同期仍是成長，近期很夯的AI伺服器需求可望在第3季及第4季開始顯現，是下半年營運成長主要動能。