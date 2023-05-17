大陸國家發改委17日發布意見稱，農村地區仍存在公共充電基礎設施建設不足等問題，制約農村地區新能源汽車消費潛力的釋放，將適度加快建設充電基礎設施，優化新能源汽車購買使用環境，推動新能源汽車下鄉。

《關於加快推進充電基礎設施建設、更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振興的實施意見》中表示，創新農村地區充電基礎設施建設運營維護模式，加大充電網絡建設運營支持力度，利用地方政府專項債券等工具，支持符合條件的高速公路及普通國省幹線公路服務區（站）、公共汽電車場站和汽車客運站等充換電基礎設施建設等。

此外，支持農村地區購買使用新能源汽車，鼓勵有條件的地方對農村戶籍居民在戶籍所在地縣域內購買新能源汽車，給予消費券等支持。

該意見並要求，加大農村地區汽車消費信貸支持，鼓勵金融機構在依法合規、風險可控的前提下，合理確定首付比例、貸款利率、還款期限。