一名在科技業工作的男網友分享，公司的會議超多，除了周會和月會，還有各種專案會議要開，時不時又有追蹤工作狀況的會議，但開這麼多會感覺效率沒有比較好，因此他忍不住向主管反應，沒想到對方竟然贊同，但下秒卻說「你去組織一下會議，針對這個問題下周進行討論！」讓他當場傻眼，也引起網友討論，不少苦主說，因為不開會，很多老闆就覺得員工沒在做事。

一名男網友近日在Dcard上分享，他在科技業工作，常常被拉進去各種會議裡面，但很多時候都跟自己的工作沒什麼關係，而且每個會議都很冗長，浪費他很多時間，而且公司的會議真的很多，部門周會、月會，每個專案都有周會，還有追蹤大家工作進度的會議，然後突發狀況的時候也要開會。

男網友表示，他曾問過老闆為什麼要開這麼多會，因為會議很多，但也沒多有效率，老闆聽了以後表示贊同，卻要他在下周組織一個會議讓大家討論「會議太多、沒效率」的事情。

貼文引起網友討論，不少苦主留言抱怨，「是沒事做的高層，才會找大家一直來開會」、「某科技大廠前員工路過，超可悲一堆無用會議」、「不開會老闆覺得你都沒在做事」、「外商也很多，通常沒在做事的人在會議總是最多話，然後嘴砲完了再說要開另一個會」；另有網友吐槽，連是否刪減會議都要開會討論，感覺還要先開個會前會議，然後再到正式會議上討論，結論就是會議還是越來越多。

不過也有網友認為，大量的會議對員工受益良多，可以從中得知主管們決策的思維，也給員工可以向上溝通發聲的管道。