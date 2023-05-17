美中衝突持續，迫使部分公司將供應鏈移出中國，財信傳媒董事長謝金河以「大時代的新轉折」為題在臉書發文指出，他這次來到泰國參訪，正值泰國大選，也目擊泰國新生命力，和1990年中國搖身變世界工廠的情境相仿，他看好東協新時代正悄悄降臨中。

謝金河表示，中國從1990年起搖身變成世界工廠，中國以跑百米速度奔馳30年，現在即便沒有地緣政治，中國也要進入鞏固盤整期，值得關注的是，這一次供應鏈紛紛移出中國一定是大事。

謝金河提到，1990年台股漲到12682點，台灣資金外逃，時任總統李登輝號召大家南進，那一年他去了一趟泰國，有朋友投資泰國股票，當時證券公司VIP室都操台語，泰國SET指數大漲到1789點，沒想到1994年時任中國國務院總理朱鎔基進行匯改，人民幣從5.76狂貶至8.77，到1997年爆發亞洲金融風暴，東南亞各國都很慘重，泰銖從22.2狂跌到54.5兌一美元。

謝金河透露，他這次來到泰國參訪，正值泰國大選，他認為目前的泰國和1990年中國搖身變世界工廠的情境相仿，「東協新時代正悄悄降臨中！」