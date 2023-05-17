在北市知名酒吧擔任調酒師的羅姓男子，去年見辣妹客人小美（化名）醉倒在沙發，竟伸出狼爪多次對其撫摸揉胸，直到她甦醒才罷手，事後小美驚覺有異，向店家調閱監視器，抓到兇手後報警提告；法官依犯乘機猥褻罪，判處羅男有期徒刑8月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

據判決書指出，羅男於去年3月間在「ASYLUM酒吧」擔任調酒師，同年月6日晚間，小美與友人前往該酒吧與羅男一同飲酒，翌（7）日上午8時許，羅男見小美酒醉倒在沙發上，竟趁機靠近其身旁，將手伸入她的衣服內多次撫摸其胸部，事後小美感覺有異而起身查看，羅男即起身離開，小美向酒吧調閱監視器錄影畫面，發現自己遭猥褻憤而報警處理。

法官審酌羅男為圖一己性慾之滿足，利用小美酒醉於沙發而不能抗拒之際，竟在工作場所內，罔顧小美之身體及性自主權，多次撫摸其胸部，造成其心理上之不適及傷害，所為全不足取。

法官考量羅男於案發閱覽監視器畫面後，即已坦承犯行，並私下賠償小美30萬元達成和解，堪認羅男尚願意以實際行為盡力彌補其嚴重錯誤行為所造成小美之精神上損害，小美亦願意給予羅男自新機會；法官依犯乘機猥褻罪，判處羅男有期徒刑8月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應於判決確定時起2年內，向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供90小時之義務勞務。

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