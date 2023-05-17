據美國之音報導，美國司法部當地時間16日宣佈了一系列刑事案件，這些案件追蹤敏感技術的非法流動，其中包括蘋果（Apple）公司的自動駕駛汽車軟件代碼和用於導彈的材料。這些技術訊息被發現流向了中國大陸、俄羅斯、和伊朗等外國對手。

報導稱，美國司法部公佈的這些涉嫌盜竊技術的案件可以追溯到幾年前，但美國官員正在突顯這類案件，以強調今年剛成立的一個專項工作小組的工作。負責司法部國家安全部門的助理部長馬修．奧爾森（Matthew Olsen）說：「我們致力於盡我們所能防止這些先進工具落入對手手中，他們使用它們的方式不僅威脅到我們的國家安全，而且威脅到各地的民主價值觀。」

其中一起案件是16日在洛杉磯聯邦地區法院公佈的，該案件指控蘋果公司的一名中國大陸籍前軟件工程師在2018年從該公司離職的最後一天之前獲取了與自動駕駛汽車相關的專有數據。此人在聯邦調查局（FBI）特工在他家進行搜查的當天晚上，搭機從舊金山飛往中國大陸。

這位受到刑事指控的前蘋果僱員是現年35歲的中國大陸公民王偉寶（音譯，Weibao Wang），他是2016年至2018年在蘋果工作的中國大陸軟件工程師。

美國司法部官員說，2017年，王偉寶接受一家中國大陸公司的聘用，但在從蘋果公司辭職之前，王偉寶被控盜取大量蘋果有關自動駕駛的數據。美國司法部官員說，執法人員在搜查王偉寶位於加州灣區的住宅時發現了這些數據。

美國司法部加州北區檢察官伊斯梅爾．拉姆齊（ISMAIL RAMSEY）說：「搜查期間王本人也在場。調查人員在王的住處查獲的設備中發現的材料，包括蘋果公司整個自動駕駛系統工程的源代碼，該工程在王離開蘋果的時候就已經存在。調查人員還發現很多含有蘋果專有機密訊息的電腦文件，並判定其中一些文件是在王離開蘋果後獲取的。當天晚些時候，王登上一架從舊金山飛往中國廣州的班機。」

拉姆齊說：「我要指出的是，和其他刑事案件一樣，在排除合理存疑而被定罪之前，王應當被推定無罪。但如果王被定罪，他將因每一項違反商業秘密法律的罪行而面臨高達十年監禁的刑期。」

美國司法部周二還披露了其他一些案件，其中一名被告是現年64歲的李黎明（音譯，Liming Li）。他在本月稍早時被捕，罪名是從其加州雇主竊取了數千份敏感文件，包括可用於開發核潛艇和軍用飛機的技術，並利用這些文件幫助與美國的競爭的中國大陸企業。

李黎明自被捕以後一直被拘留。一位代表他的律師拒絕發表評論。

紐約南區聯邦檢察官達米安．威廉姆斯（Damian Williams）表示，現年39歲的喬向江（音譯，Xiangjiang Qiao）、又名喬．漢森（Joe Hansen），被指控違反美國制裁，試圖向伊朗運送等靜壓石墨。等靜壓石墨是一種用於洲際彈道導彈尖頭的高科技材料。

威廉姆斯說，喬向江被指控逃避制裁、洗錢和銀行欺詐，他目前人在中國大陸，仍然在逃。

此外，2名俄羅斯國民奧列格．謝爾蓋耶維奇．帕蘇利亞（Oleg Sergeyevich Patsulya）和瓦西里．謝爾蓋耶維奇．貝塞丁（Vasilii Sergeyevich Besedin）本月在亞利桑那州被捕，罪名是串謀向俄羅斯航空公司發送飛機零件。

2人的律師都沒有立即回復美聯社尋求置評的電話請求。

今年早些時候，美國司法部和商務部發起了「顛覆性技術打擊小組」（Disruptive Technology Strike Force），以防止美國的對手獲得敏感技術。