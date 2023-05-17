基隆市第二分局正妹員警李紫薇拍攝短片提醒民眾防詐，讓許多網路鄉民高呼「戀愛了！」（翻攝照片／張志康基隆傳真）

搭「挖呀挖」熱潮反詐 基隆正妹警讓鄉民大呼戀愛了

大陸湖北一名長相甜美的黃姓幼教老師因為在網路社群平台發出影片，在網路上暴紅。基隆市警察局第二分局為了打擊詐騙集團，改編了這首「挖呀挖」兒歌，由信義派出所的正妹員警李紫薇獻聲，提醒民眾注意反詐。但年僅23歲的正妹女警，也意外讓許多民眾驚豔不已。

基隆市警局第二分局16日晚間在臉書發文，改編近日在網路上爆紅的「挖呀挖」兒歌，由年僅23歲的正妹員警李紫薇獻聲，提醒民眾記住反詐的觀念。

基隆市第二分局正妹員警李紫薇拍攝短片提醒民眾防詐，讓許多網路鄉民高呼「戀愛了！」（翻攝照片／張志康基隆傳真）

第二分局表示，歌詞內容也體現在現實社會中，跟近期發生的多種詐騙案件有諸多關聯，網路上所謂的高獲利、高投報率及近期「電信業者點數累積點數」詐騙的訊息，千萬不要輕信，帳戶等資料也勿借他人使用或隨意綁定，只要點擊連結後即有可能遭竊取個資或是遭受詐騙，收到陌生訊息務必小心謹慎，以免遭詐。

不過，網路鄉民往往會把重點放在正妹員警身上，就有民眾在看了這段影片後，直呼「戀愛了！」「想被逮捕！」

據了解，拍攝這支短片的正妹員警李紫薇，新竹人，今年僅23歲，是警專37期畢業，從警已經3年，目前在信義派出所任職。

第二分局長張澤銘呼籲，現今各類詐騙猖獗，手法推陳出新，常潛藏在日常生活中，而部分民眾仍普遍對層出不窮的詐術認識不清，內政部警政署特別列出常見詐騙手法，前五名分別是「假網路購物詐騙」、「投資詐騙」、「解除分期付款詐騙」、「假愛情交友」及「假冒親友詐騙」，並由署長黃明昭特別錄製宣導影片，希冀全民都能謹記在心，以防受騙上當。