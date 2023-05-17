立法院16日三讀通過已婚的同性伴侶得以共同收養子女或收養他方子女。多位高市議員及性別友善團體在517國際不再恐同日於高市議會外集結，除了希望在議會成立性平委員會，也希望部分議員能補上性平學分，杜絕歧視同性戀的言論在議事廳裡出現。

性別友善團體強調，世界衛生組織在33年前將同性戀從國際疾病與相關健康問題統計分類中刪除，代表不再將同性戀視為疾病，台灣也在2019年通過司法院釋字第748號解釋施行法，作為亞洲第1個同志婚姻合法化的國家，而高雄市自詡為人權之都，應持續落實同志友善的政策與社會氛圍。

與會團體及議員不滿高市議員吳利成日前質詢民政局長閻青智時，竟質問是否有結婚生子，並將少子女化錯誤歸因於同性伴侶結婚，甚至說出「同性結婚的1300多對，1年都幾百對，這會有多恐怖 ！」，他們認為，真正恐怖的是議員帶頭公開歧視同志，更突顯議員完全不了解少子女化的真正原因。

性別友善團體強烈要求，希望高市議會比照立法院、台南市議會成立「性別平等委員會」，定期辦理議會性平教育，推動議員定期上性平課程，讓問政不再性別盲，並推動議會內部性平事件處理機制，包含申訴、調查，與違反性平行為的決議，營造無性別歧視的議會氛圍，還有針對高市性平業務盤點、整合與推展，促進各黨派議員合力監督高雄性平政策。