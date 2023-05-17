美系外資指出，針對元太2022年大量出貨的風險，去年11月對元太展望持保守態度。今年元太第1季毛利率下降至49.2％，季減8.7個百分點，而市場普遍預期為50％左右，毛利率下降可能反映ASP讓利和較低的產能利用率，也可能會導致毛利率對今年獲利的修正。

美系外資認為，庫存去化仍是現在進行式，今年第2季及第3季營收年增率將放緩至個位數，調升評等的考量在於2024年及以後的成長。ESL系統整合商SES-imagotag在2022-2027年營收年複合成長率為29％，該公司與沃爾瑪的協議從中長期來看，電子紙在電子貨架標籤及公共顯示器都有很好的發展機會。

美系外資預估今年元太營收成長10％，明年年增率24％，毛利率今年50.8％，明年51.9％。不過，儘管今年營收預估較去年成長，但預估今年EPS衰退至8.27元，明年也下修至10.97元。