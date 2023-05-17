居家風水關係著居住者的運勢，命理師湯鎮瑋提醒，如果家裡大門或房門打開會看見廁所，可能導致居住者衰運連連，也會影響財運及健康；可以在廁所掛上門簾化解。

湯鎮瑋在臉書發文指出，廁所是家中穢氣最重的地方，若家中打開大門會看見廁所，或是打開房間門即看見廁所，會因為浴廁內不好的氣場散出，「穢氣像箭一樣往外直衝」，導致居住者衰運連連；此外，也會影響財運，有守財不易的問題。

湯鎮瑋表示，有些小坪數房子因格局關係，雖然大門打開不是正對廁所，但只要能直接看到廁所都算「開門見廁」，容易影響運勢。

至於化解方法，湯鎮瑋建議，可以設置玄關、屏風，或是在廁所做「隱藏門」，甚至在隱藏門外掛上一幅蓮花圖，加強吸納、阻隔穢氣的效果；如果不方便施作木工，可以在廁所門加裝門簾，長度以能蓋住馬桶為原則。

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