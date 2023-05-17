立委質詢關注軍公教明年是否調薪，財政部次長阮清華今天在立法院財政委員會答詢時說，尊重行政院的決策；財政部立場是樂觀其成，如果調幅是比照過去3%，以目前的財政狀況應該可以支應。

立法院財政委員會審查證券交易法部分條文修正草案等案，阮清華列席備詢。

國民黨立委林德福質詢時指出，行政院大約在2週前曾表示正面看待軍公教明年薪資調整，而行政院主計總處主計長朱澤民日前於立法院財政委員會也提及政策將朝軍公教調薪方向努力。他問財政部，軍公教調薪是否在財政許可範圍之內。

阮清華回應，軍公教明年是否調薪，由行政院作決策，政策上如果要調薪，財政部負責籌措財源；如果調幅是比照過去3%，以目前的財政狀況是足以支應。

林德福呼籲，希望軍公教明年調薪，並重視調薪的質與量，以免通膨吃掉了薪水調整。阮清華說，最主要是照顧民眾的生活，最近通膨率確實高了一些。（編輯：翟思嘉）1120517