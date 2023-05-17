2023蘇迪曼盃世界混合羽球團體賽，中華隊17日在小組賽階段最後一場與馬來西亞對抗，由於兩隊已經2連勝確定晉級8強，這場交手要爭取分組第一，第1點混雙中華隊葉宏蔚／李佳馨21比17、19比21、17比21飲恨，中華隊暫時0比1落後。

葉宏蔚／李佳馨和陳堂傑／杜頤溈在上個月奧爾良大師賽混雙決賽交手過，當時大馬組合直落二獲勝奪冠，收下雙方對戰首勝及冠軍，這次再度碰頭，首局李佳馨網前發揮不錯，加上陳堂傑／杜頤溈一開始狀態沒雙方上次對壘好，因此中華隊拿下首局，第2局葉宏蔚／李佳馨多數時間仍較佔優勢，不過大馬組合還是竭力追分，中華隊18比15領先後，被對手連得5分反以18比20被超車，大馬組合也趁機扳平局數。

決勝第3局馬來西亞組合更加進入狀況，雙方比分也更加膠著，技術暫停前中華隊打出連得4分小高潮，取得11比9小幅領先，下半局雙方分數持續拉鋸，尾聲馬來西亞透過強勢攻擊搶分並獲得賽末點，最後一分馬來西亞長發球在後場接近線邊，葉宏蔚未出拍回發，裁判判定得分，中華隊提出挑戰，這球確定壓在線上，馬來西亞也拿下勝利。

稍後第2點男單中華隊一哥周天成對陣李梓嘉，第3點女單由戴資穎迎戰吳菫溦，第4點男雙中華隊派出之前對戰成績略佔上風的「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵把關，面對馬來西亞王耀新／張御宇，第5點女雙許雅晴／鄧淳薰過招陳康樂／蒂娜（THINAAH Muralitharan）。