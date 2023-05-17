大陸國資委前巡視組長、副部級官員駱玉林被查，駱玉林仕途大部分時間在青海，連同這次落馬，大陸2023年被查的中管（中組部列管省部級以上）幹部已達20人，他也是5月以來被查的第三個中管幹部。

中共中央紀委國家監委網站17日通報，大陸國務院國資委前副部長級幹部駱玉林涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

公開簡歷顯示，駱玉林，男，1958年8月生，漢族，河南新野人，研究生學歷，1976年9月參加工作，1984年9月加入中國共產黨。

駱玉林仕途經歷大部分在青海省。1976年，駱玉林到青海省祁連縣八寶鄉做了兩年知青，後進入祁連縣磷肥廠擔任出納，1980年調入祁連縣財政局工作，歷任祁連縣副局長、局長，海北州財政局副局長、局長，青海省財政廳副廳長等職務。2000年，駱玉林被任命為青海省經貿委主任、黨委書記，2004年生人青海省副省長，此後曾擔任西寧市市長，以及省國資委主任、黨委書記等。

2015年12月，駱玉林被任命為國有重點大型企業監事會主席。2018年9月，駱玉林任國資委黨委巡視組組長。此後幾年中，他作為國資委黨委第一巡視組組長、第三巡視組組長，曾先後向中國黃金集團、中國廣核集團、保利集團、中國資訊通信科技集團等巡視並向黨委回饋巡視情況。

駱玉林落馬後，2023年被查的中管幹部已達20人，他也是5月份被查的第三個中管幹部。5月4日、11日，浙江省政協副主席朱從玖、重慶市前副市長熊雪相繼接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

在近年國企反腐持續加壓背景下，作為國企監管者的國資系統也成為反腐敗重點領域。中央紀委國家監委網站2021年5月曾在一篇聚焦國資領域腐敗的文章中介紹，國資委作為國有資產監管部門，承擔著監督國有資產保值增值的重要責任。然而在一些地方，一些國資監管者卻將其職權當成瘋狂斂財的「資本」，由國有資產「守門員」墮落為國資蛀蟲。

2022年8月，中央紀委國家監委先後通報了5名國資委幹部被查的消息，包括國資委冶金機關服務中心前主任段廣平、建材機關服務中心前副主任許崇偉、石化機關服務中心前副主任張建軍、輕工機關服務中心前主任王兵、有色金屬機關服務中心前主任李勤。

2023年也有多名國資委系統官員落馬。4月12日，中央紀委國家監委網站發布消息，曾任山西省國資委黨委書記、主任的朱曉明接受紀律審查和監察調查。4月17日，中央紀委國家監委網站通報，國務院國資委企業領導人員管理一局（董事會工作局）局長夏慶豐涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。同日，湖北省國資委前黨委委員、副主任何慶豐被「雙開」。

2023年1月17日，大陸國務院國資委召開黨風廉政建設和反腐敗工作會議暨警示教育大會。國務院國資委黨委書記、主任張玉卓表示，「當前，行業性系統性地域性腐敗問題、利用影響力謀私貪腐問題、新型腐敗隱性腐敗花樣翻新問題、基層『微腐敗』問題等，在一些企業均有表現，有些還比較凸出。國資央企必須結合實際，從政治監督、落實中央八項規定精神、紀律建設、反腐敗鬥爭、監督體系建設等方面一項一項抓好落實。」

會議披露，2022年，國資央企系統開展靠企吃企專項整治工作「回頭看」，梳理違規違紀問題線索2526件，追責問責5262人次。查處違反中央八項規定精神問題1811件，通報曝光1408件次，給予黨紀政務處分1530人次。