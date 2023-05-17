66歲呂良偉2001年梅開三度與身家百億的女企業家楊小娟結婚，婚後由於兩人經濟實力相差懸殊，讓呂良偉常被網友虧是「嫁入豪門」，日前五一勞動節，呂良偉曬出老婆開名車載他出去玩的影片，楊小娟還寵夫表示：「五一節帶你出去玩，看你表現好」，引來網友熱評。

呂良偉過去和女星周海媚、鄺美雲分別有過一段短命婚姻，1998年呂良偉因朋友介紹，認識了小他18歲的楊小娟，對方不僅外型出眾，還很會賺錢，是商場上的女強人，累積了百億身家，夫妻倆後近年一同到大陸投資廣告及娛樂公司，每年營業額達2億人民幣（約8.8億台幣）。

呂良偉2001年與楊小娟結婚，感情甜蜜。（圖／翻攝自呂良偉Ray微博）

近年，呂良偉和楊小娟常在社群網站分享兩人恩愛日常，據《香港01》報導，楊小娟最近上傳了一段影片，可見楊小娟駕駛要價至少百萬的名車，大方表示因為老公表現好要帶他出去玩，呂良偉則撒嬌喊老婆「娟姐」，並要求太太帶他出海吃海鮮，楊小娟隨即一口答應，羨煞旁人。

楊小娟最近曬影片分享日常。（圖／翻攝自微博）

見此，有網友開酸呂良偉：「吃軟飯我就服你」，但也有人緩頰說：「呂老師會演戲，人年輕有活力！郎才女貌的一位，你個噴子（酸民之意）！」，楊小娟則按了後者留言，並禮貌表示：「謝謝你」，可見維護老公的心意。