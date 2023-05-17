宜蘭縣長林姿妙上任後推動中小學免費營養午餐，不少縣民認為這是最有感的政策，今天（17日）議會縣長施政總質詢時，縣議員黃琤婷提及，免費營養午餐水果種類少，建議可以增加水果種類，對此教育處回應，大家比較擔心切水果過程中的汙染問題，增加水果種類一事會再研擬。

黃琤婷質詢前，在議場擺放了一桌水果，有鳳梨、哈密瓜、木瓜、西瓜等，並問官員，哪幾樣水果會出現在營養午餐上。農業處長李新泰說，水果應該是吃當季，而這季節是鳳梨比較多。但實際上黃琤婷所擺放的水果，都沒有出現在營養午餐中。

教育處長簡信斌說，免費午餐常見的水果有蘋果、芭樂、蓮霧、柳丁等。黃琤婷說，如果孩子可以在營養午餐吃到當季的水果，如二湖的鳳梨，壯圍的哈密瓜等，既能滿足農民的需求也兼顧農民的收益，營養午餐應該包含食農、食魚教育，對農漁業等發展都有正向的幫助。

簡信斌說，營養午餐如何讓孩子喜歡是非常重要，但大家比較擔心水果裁切過程有汙染，會後會研擬如何找出平衡點。