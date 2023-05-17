喜獲新生兒的父母，隨著孩子的成長階段，常會面臨一些狀況，其中「孩子的發展是否正常？」的擔憂，總是深藏在內心深處。在同年齡的孩子中，諸如爬行、站立、行走、表達、生活適應、情緒控制是否跟得上同齡者都是父母關心議題，聯新國際醫院復健科副主任朱怡妍表示，每一位孩子的發展歷程大致相同，但發展的時間未必一致，父母不必過度緊張。

朱怡妍指出，孩子的發展如果比其他孩子慢1至2個月沒有太大的問題，只要給予適常的刺激，他們的發展就可以趕上其他人；一旦慢得太多，例如1歲多了還不會坐、不會爬、2歲多了走得很不穩而且還時常跌倒、3歲多了無法表達具有意義的語句時，建議父母可以帶孩子到醫療院所實施評估，再依評估結果給予孩子適當的協助。

她說，具發展遲緩高危險因子的兒童族群，包含早產，或出生時體重未達2500公克，其中未足32週的早產兒發展遲緩比例較高。另外，還有染色體等先天性異常、產程胎心音下降、腦部疾病或受傷、家族史或環境因素（如弱勢家庭）等。

復健治療科主任黃湘棉說，孩子的成長階段都有一個參考指標，是否真的屬於發展遲緩，需透過早期療育醫療機構或是聯合評估中心，由復健科、兒童心智科、小兒神經科、小兒遺傳內分泌科的醫師為孩子實施發展評估鑑定，包含動作、認知、語言、聽力、視力、神經、家庭功能等範疇，以確切了解孩子的發展情況。

朱怡妍醫師也說，6 歲以前是大腦發育的黃金期，所以越早發現孩子的需要，越能藉由醫療、教育、社會福利的介入，一方面開發兒童的潛能，減少孩子併發症和未來障礙程度，同時也加強孩子具備同齡兒童正常生活的能力。我們會依照兒童的不同需求，規劃包含認知訓練、職能治療、物理治療、語言治療、感覺統合、心理治療、遊戲治療等治療內容。