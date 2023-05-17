網紅陳沂講話風格犀利，加上一針見血的分析及評論，直率性格吸引一票粉絲力挺，近來火力全開的她，日前開直播時將砲口對準王思佳等人，引發網友熱議，人氣水漲船高的她，更被粉絲力拱出來參選，她也鬆口表示若出來競選，只願意接受一種職務。

陳沂自稱為「三斤老師」，常在開直播時開設「巷口全科班」針對時事議題評論，近來狂攻王思佳假包議題的她，人氣再次水漲船高，對於有網友力拱出來參選，她直言由於不想為民服務，因此沒有萌生任何參選的念頭，更強調若真的要出來選，只願意做「當領乾薪不做事的副總統」。

陳沂搞笑提出上任後的三大政見，上任後首先要做的就是海選美少年當隨扈，還要坐國防專機環遊世界進行國民外交，接著要投身教育領域，目的則是「搶救全體國民智商，孩子的學習不能等」，還不忘向粉絲喊話：「如果愛我，請用金錢支持我的教育理念，不是選票，謝謝您」。

對此，網友紛紛留言：「選我，選我，選我，我什麼都會幫妳擋下來」、「請問老師什麼時候要舉辦海選美少年？我想報名」、「只愛鈔票，不要選票，這個我喜歡，就你講話最實在」、「打不贏就跟妳站同一邊！我支持妳」、「感覺妳在偷臭誰，但我不敢說」、「應該找個製作人，開個節目三斤姊揭密」。