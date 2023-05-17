民進黨總統候選人、黨主席賴清德昨（16）日出席政大學生會舉辦的「政治進入校園」座談會，被問到是否能壓制房價、遏止投資客時？反問有沒有注意到房價現在在降？此話引起不少民眾與藍營人士不滿，他們嗆聲「睜眼說瞎話」。

賴清德昨在臉書發文，分享了多張座談會的照片，他表示，目前在野黨所主張的兩岸和平，是期望依靠承認九二共識，走回一中的舊框架，但這樣一來，台灣的主權就沒有了，這不會是真正的和平。賴清德並強調，在大陸沒有放棄武力攻台前，台灣仍然要做好萬全的準備、充實自己的力量，來換取和平，同時，要跟世界的民主陣營站在一起，共同抵禦威權主義的擴張，「維護主權的和平，才是真和平」。

賴清德的貼文引起了網友們熱議，儘管有不少人對他的貼文表示認同，但因他在這場活動提出了「房價在降」說，不少網友，以及國民黨台北市議員游淑慧、徐巧芯，以及高雄市立委候選人李明璇等人，也留言嗆聲「房價在降？睜眼說瞎話耶」、「房價在降？你認真」、「要不要介紹一下那家建商在降價」、「真不愧是賴功德」。

針對「房價有降」說引爭議，賴清德競辦發言人郭雅慧昨在臉書發文還原，當時有政大同學提問，是否能對房價做「政策性的壓制」、遏止投資客？賴清德反問，有否感覺房價在降？並指出，這是因為受到美國升息、連帶其他國家一併升息等國際情勢影響，加上立院近期通過的《平均地權條例》，將能有效遏止惡意炒房行為，所以房價有下降的趨勢。

郭雅慧也直言，反對斷章取義一句話，宣稱賴清德只說「房價在降」，卻忽略完整的脈絡。