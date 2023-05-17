台灣虎航宣布開航6月30日起開航高雄－金浦航線，繼飛航澳門及日本5個航點後，是台灣虎航從高雄出發的第7條航線，也是台灣虎航自高雄出發的首條韓國航線，可讓南台灣的旅客直達首爾旅遊，明日上午將推出單程1299元起的開賣促銷價。

首爾為韓國政治、經濟、科技、文化中心，更是風靡全球的韓流發源地，是許多外國旅客造訪韓國的第一站。而坐落於江西區的金浦國際機場，距離首爾市區約17公里，是離首爾最近的機場，搭鐵路只要3站就可以抵達熱鬧的弘大商圈，約22分鐘即可到首爾站。想轉機的旅客，也可從金浦國際機場轉搭國內線航班，前往韓國其他城市。

台灣虎航表示，高雄－金浦航線開航初期，每周營運4班，去程航班編號IT662，每周一、三、五、日的下午4時自高雄國際機場起飛；回程航班編號IT663，每周一、三、五、日的晚間8時40分自金浦國際機場起飛。

為慶祝新航線銷售，台灣虎航將於5月18日上午10時起至19日晚間11時59分，推出單程未稅1299元起的開賣促銷價，搭乘日期為6月30日至8月31日止。而9月1日後的航班，也將陸續開賣。

台灣虎航目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國、菲律賓及越南等地區，是飛航日韓最多航點的國籍航空。目前高雄出發航班包括澳門、東京成田、名古屋、大阪、福岡和沖繩，提供民眾最豐富多元的飛航選擇。