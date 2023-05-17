Nikola Jokic has his 6th triple-double of the 2023 Playoffs, tying Magic Johnson (1982) and Draymond Green (2019) for the 2nd most triple-doubles in a single postseason.



Only Wilt Chamberlain (7 in 1967) has recorded more. pic.twitter.com/X2zkbY1OnV — NBA History (@NBAHistory) May 17, 2023

金塊交手湖人的西區冠軍賽，客隊湖人籃板球遭到金塊50比36完爆，加上對方進攻投進多記高難度三分球，湖人士氣大傷，即便後段比賽發揮韌性，最終仍以126比132吞敗，金塊在約基奇今年季後賽第6次大三元帶領先，系列賽首戰拔得頭籌，取得1比0領先。

坐鎮高原主場的金塊展現優勢，在先發5人都有得分紀錄下，打出22比9猛烈攻勢，除此之外，金塊首節進攻籃板就搶了8個之多，多次製造二波進攻機會，湖人比賽後段略顯回溫，但仍以12分落後進入次節，約基奇（Nikola Jokic）單節就拿下8分、12籃板及5助攻豪華數據。

第二節中段湖人終於將比分追進個位數差距，卻依舊無法擋下金塊內外組合約基奇、賈瑪莫瑞（Jamal Murray）的瘋狂飆分，兩人包辦球隊最後15分中的13分，金塊半場結束以72比54領先。「一眉哥」安東尼戴維斯（Anthony Davis）上半場拿下18分，但護框方面喪盡優勢，在金塊巨塔約基奇壓制之下只拿下2籃板，詹姆斯（LeBron James）攻下11分。

易籃後一眉哥持續爆發，單節拿下13分，詹姆斯、八村壘及里夫斯（Austin Reaves）也加入得分行列，紛紛都有雙位數得分進帳，金塊這邊也有前湖人舊將波普（Kentavious Caldwell-Pope）殺出，單節12分助金塊一度取得20分領先，第3節結束後，金塊106比92領先湖人。

開節莫瑞飆出大號三分球，金塊此戰進了不少高難度的三分球，包含約基奇三節終了前，面對一眉哥的壓哨後撤步三分跳投，讓湖人追趕難度增加不少，而紫金大軍沒有放棄，再度從季後賽出色的防守做起，詹姆斯靠著罰球得分後，湖人打出一波9比0攻勢，將比分追成121比124，只是這三分差距顯得相當巨大，湖人在26.3秒賠上犯規，約基奇兩罰全中後，再度拉開2波攻勢以上的差距，湖人遺憾落敗。

約基奇全場拿下34分、21籃板和14助攻，本季季後賽第6度拿下大三元，追平了1982年魔術強生（Magic Johnson）及2019年「追夢」卓雷蒙格林（Draymond Green）的紀錄，單季最多則是的張伯倫（Wilt Chamberlain），他曾在1967年季後賽拿下7次大三元。湖人則以一眉哥40分、10籃板為全隊最佳，詹姆斯同樣進帳雙十數據，拿下26分、12籃板。