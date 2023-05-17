北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩昨天在視察前接見了非常設衛星發射籌備委員會。

法新社提到，根據4月18日一篇報導，金正恩當時說，這顆衛星已建造完成，並批准發射。這篇報導刊登前數日，北韓聲稱發射了1枚新式固體燃料洲際彈道飛彈，意味著北韓被禁止的武器計畫出現了重大突破。

分析師說，洲際彈道飛彈發展和太空發射能力之間很多技術互相重疊。

金正恩指控美國和南韓升高他所謂對北韓的「對抗之舉」，稱北韓將行使自衛權。北韓中央通信社報導，金正恩後來就「批准籌備委員會的未來行動計畫」。

發展軍事偵察衛星是金正恩2021年勾勒的主要國防計畫之一。

北韓去年12月表示，已執行發展間諜衛星的「重要最後階段測試」，將於今年4月之前完成研發。當時，南韓專家迅速對北韓的成果提出質疑，認為北韓公布的黑白影像品質不佳；據稱那些影像是從衛星上拍攝。

平壤方面尚未提到發射日期，但金正恩上月說，衛星將按「計劃日期」發射升空。

分析師認為，沒有中國或俄羅斯的高科技協助，北韓靠自己的技術從事衛星偵察會相當吃力。

不過，首爾的北韓大學院大學教授梁茂進（Yang Moo-Jin）上月告訴法新社：「由於北韓偵察衛星是先發制人的核打擊重要一環，因此對南韓構成嚴重威脅。」

美國和南韓已加強國防合作以因應這種發展，並出動先進匿蹤噴射機和備受矚目的美國戰略設備舉行聯合軍事演習。北韓則視這類演習為侵略前的預演，稱這些演習很「瘋狂」、是「模擬（對北韓）全面開戰」。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1120517