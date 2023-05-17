根據國健署統計，國內18歲以上高血壓患者有588萬人，有三成20歲以上的民眾甚至不知道自己有高血壓，恩主公醫院家庭醫學科主任黃駿豐叮嚀，高血壓通常被視為「沉默的殺手」，可能會導致心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等重大慢性病，因早期無明顯症狀，病人往往是待有症狀或合併其他慢性病就醫後，才知道血壓超標，屆時就需吃藥控制。

黃駿豐表示，高血壓可分為原發性和續發性，大部分人因遺傳、壓力、鹽分攝取過多、抽菸飲酒、體重過重或缺乏運動，出現原發性高血壓，若血壓長期高於收縮壓 130毫米汞柱、舒張壓80毫米汞柱，即是高血壓，早期可能會出現頭痛、耳鳴、暈眩、頸肩痠痛僵硬等警示症狀。

「不想吃藥，靠這5點也能逆轉高血壓！」黃駿豐說，早期的高血壓可透過改變生活方式控制，像是飲食中減少攝取鈉量、限制酒精飲用、戒菸、適當的飲食控制和定期運動等，皆有助於血壓恢復正常，配合定期準確量血壓，注意健康狀況，並在必要時隨時就醫，可降低腦中風、心肌梗塞等併發症。

黃駿豐提醒，若就醫後需要使用高血壓藥物，最重要的是不要擅自停藥，遵從醫師指示，按時服藥，在用藥期間定期追蹤血壓和就醫，就可確保血壓維持在正常範圍。

另外，不少民眾在家量血壓都正常，到醫院測量後卻飆高，黃駿豐解釋，這其實是「白袍高血壓」，因為病人進入醫療院所後，出現緊張等情緒或壓力，使心跳加快、血壓變高，為避免測量不準確，民眾在量血壓前30分鐘，要記住「不菸酒咖啡」、「不憋尿」、「不捲起衣袖」、「要休息5分鐘」的3不1要口訣。

黃駿豐說，民眾也要養成722原則，意即「7」連續七天測量，「2」早上起床後1小時且上完廁所，尚未服藥或進食前、晚上睡覺前1小時各量一次，「2」每次量兩遍，間隔一分鐘取平均值，透過3不1要、722管理原則，便可定期測量自身血壓狀況，避免慢性病找上身。