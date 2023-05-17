前新竹市長林智堅論文抄襲案，被捲入風波的調查官余正煌委由律師到台北地院提刑事自訴，控告林違反《著作權法》，原承審的台北地方法院法官張德寬4月18日退休，經電腦分案由法官許峻彬承審，法官已安排6月9日下午3點半在調解室試行調解。

今年1月11日法官張德寬傳訊林智堅，林出庭應訊時說，他沒有抄襲余正煌論文的動機及必要，所以沒有認罪問題；他的論文是以2014年自己參與新竹市長選舉作為依據所寫作，是用他自己內部團隊委外的民調來分析，且是陳明通老師指導。

但余正煌的律師吳俊達在法庭上表示，余是一默默無聞之調查局公務人員，卻因林智堅參選桃園市長無端捲入此一論文抄襲紛爭，余正煌才是受害者，因此透過提自訴來討回公道。

吳俊達律師說，台大學倫會已認定林智堅的碩士論文涉抄襲，律師也當庭提出比對表格，證明林的論文有「33段落」與余的論文類似，有些甚至用電腦複製剪貼貼上，連錯的都一模一樣。