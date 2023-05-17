大陸新版《反間諜法》預計7月1日上路，陸委會近日示警該法定義不明確、司法程序不透明，警告赴大陸若對建築物拍照攝影留念、使用GPS地圖、與當地人士閒聊等7種行為，都可能觸犯間諜罪被逮捕。對此，大陸國台辦發言人馬曉光回應，陸委會的說詞完全是無中生有，刻意混淆正常與間諜行為界線。

馬曉光強調，《反間諜法》中沒有任何條文涉及到陸委會聲稱的相關內容，直指陸委會是刻意混淆正常行為與間諜行為的界限，目的就是欺騙、誤導台灣民眾，恐嚇、阻撓台胞來大陸，傷害兩岸正常健康的交流交往。

馬曉光說，大家都有基本常識，例如在台北拍攝中正紀念堂與某個軍事設施的行為和性質是不一樣的。如果在大陸拍允許拍的建築物，怎麼可能被當作間諜抓起來？

而和大陸民眾閒聊，如果是善意的，任何話題都沒有問題，哪怕涉及到兩岸分歧，也可以耐心溝通，求同存異。但如果閒聊是有意刺探情報，那就是違規違法。他提醒台灣民眾不要被陸委會妖言蠱惑，任何法治國家、法治社會依法行政和社會開放都是並行不悖的。

陸委會4日表示，陸方此次修改反間諜法，對所謂的「間諜」行為定義不明確、司法程序不透明，已引發各界質疑，更聲稱出遊常會對建築物拍照攝影留念、使用GPS地圖、網路搜尋當地官方、企業資訊；與當地人士閒聊、訪談或參加宗教活動，以及於海外工作頻繁更換任職單位，與外國機構互動等，都可能被中共羅織觸犯間諜罪、危害國家安全的罪名。