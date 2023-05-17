食藥署今公布好市多冷凍草莓又驗出A肝病毒。（食藥署提供）

好市多A肝莓果爭議又驗出新產品違規，食藥署今公布，一款自墨西哥引進的冷凍草莓總計4200公斤遭驗出A肝病毒陽性，目前僅1402.64公斤完成回收，顯示多數恐已流入市面。食藥署副署長林金富指出，好市多日前雖已提交前2項莓果調查報告，但並未說明驗出A肝病毒的具體原因，本署對此感到相當不滿意。

冷凍草莓共進4200公斤，但目前僅完成1400公斤回收。（食藥署提供）

食藥署今召開例行食藥記者會，公布新驗出好市多科克蘭冷凍莓果違規，產品名為「科克蘭冷凍草莓」，由墨西哥生產，其規格為2.72公斤一包，有效日期至2024年8月5日為止。

食藥署表示，該產品已於4月30日暫停販售，衛生單位於5月5日要求回收已售出仍於效期內之全部Kirkland Signature科克蘭冷凍莓果類產品，後續將由衛生局依法處辦。

食藥署指出，此批產品共進貨1546包，但衛生單位進行抽驗稽查時卻僅剩33包庫存，目前共回收1400多公斤，僅約515包。

截至5月16日為止，好市多各分店回收科克蘭冷凍莓果產品總計4萬9168.32公斤，其中「科克蘭冷凍綜合莓」共2萬4089.54公斤、「科克蘭冷凍草莓」1402.64公斤、「科克蘭冷凍藍莓」2萬3676.14公斤。

林金富說，本署自5月1日啟動後市場擴大抽驗計畫，全面查核及抽驗冷凍莓果之輸入商，截至5月16日止抽驗74件，其中包含1件陽性、43件陰性，30件檢驗中。

林金富強調，好市多於5月10日向食藥署提供初步調查報告，內容未就產品檢出A肝病毒之原因提出完整說明，「我們並不滿意」，已函請好市多於5月31日前提出完整調查報告，並在完成調查及改善前，持續暫停受理該公司相關產品輸入報驗。