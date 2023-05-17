載運300公升柴油桶的大貨車火燒車，整輛車陷入火海。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

超驚險！彰化縣福興鄉昨天下午發生一起火燒車事故，施姓男子駕駛載運300公升柴油的大貨車行經該地時查覺異狀，下車後整車陷入火海，幸好消防人車獲報迅速趕到，將火勢撲滅，大貨車雖被燒到幾近全毀，但載運的300公升柴油桶安然無恙，避免了一場更大的危難。

昨天下午彰化縣消防局接獲報案，在福興鄉彰鹿路六段與南環路一段發生火燒車，隨即派遣人車前往，到瑒後得知現場為油罐車司機駕車行經彰鹿路左轉南環路時，發現車底有煙霧及燒焦味，下車後車輛隨即引發火勢，之後便自行撥打電話報案。

現場為6.7公噸型的大貨車起火燃燒，後貨斗裝載工程用柴油桶共計300公升，無人員受困、無延燒之虞，消防員立即鋪設水線搶救，並請中心加派化學車支援。

消防員將火勢撲滅後，持續出水降溫柴油桶，並配合熱顯像儀確認油桶溫度，於17時16分確認油桶已降至安全溫度（攝氏30度以下），再由該駕駛人聯繫之拖車運回放置。

消防員說，真的很幸運，該部大貨車載運的柴油桶未受到波及，否則後果恐不堪設想，研判該柴油桶整體結構十分密閉，未有破損或洩漏之處，加上及時到場灌救降溫，大貨車駕駛停車的地方未靠近建築物及其他車輛，因此現場火勢雖然很大，但很幸運未延燒。