主攻小資女健身市場的的「輕適能」健身房集團，2020年2月無預倒閉後，受害股東、會員、員工組成自救會控告負責人賴志欽、執行長吳佳倫，台北地檢署2021年依違反《公司法》等罪起訴賴、吳6人。但調查局又查出，賴志欽、吳佳倫及董事兼行銷主管鄭文賓3人，涉嫌從2017年起未經主管機關許可，在臉書違法招攬民眾投資子公司當健身房股東，不法所得2068萬元，北檢17日再依《證交法》起訴賴男3人。

輕適能（Light Fitness）成立於2013年，主攻小資女市場，全盛時期分店遍及北中南有15家分店，賴、吳2人因此獲得「年度百大經理人」頭銜，該公司2020年2月無預警倒閉後，受害股東、會員、員工組成自救會控告賴、吳，北檢2021年認定輕適能總共有13間公司涉嫌虛偽增資，依《公司法》驗資不實、《刑法》偽造文書、《商業會計法》財報不實等罪起訴賴、吳6人。

調查局北機站接獲檢舉，指輕適能自2017年起在官方臉書PO文，詢問「有人有興趣做輕適能員林店、木柵店的小股東嗎？」吸引不少投資人以每股30元不等價格購買股票，但資金不是直接進入輕適能母公司，而是作為投資旗下各子公司展店擴店用途。檢調發現，輕適能未經主管機關許可，公開募集及發行有價證券，違反《證交法》。

檢方調查時，賴志欽等人辯稱，他們只是在臉書向親友募資，但檢方發現輕適能是在臉書官網上對外招攬投資，不採信賴男等人辯詞，依違反《證交法》賴男3人。