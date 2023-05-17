一名駕駛先前行經台中市北屯區南興路口時，目睹一輛轎車在路口逆向行駛，未禮讓行人之外，下秒還直接將車開上人行道，完整行車紀錄器畫面曝光後，引起網友討論。警方指出，該名駕駛的行為已經違法，但目前尚未接獲檢舉。
據了解，事件發生於本月15日上午11時許，一輛轎車行經台中市南興路與松竹五路一段，駕駛自松竹五路一段左轉後，逆向駛向對向車道，還未禮讓行人，嚇得行走在行人穿越道上的路人向後退，更誇張的是，駕駛隨後將車輛開上人行道。
影片曝光後，引起網友譁然，不然網友怒罵駕駛太誇張，「U形逆向」的行徑令人不敢恭維。對此警方則指出，本分局經查未接獲檢舉，但該民眾駕駛車輛左轉行經路口不禮讓行人，並逆向行駛再將車輛停放於人行道之違規行為，已違反道路交通管理處罰條例第44條第2項、第45條第1項第3款及第55條1項第1款之規定。警方呼籲，目前不禮讓行人為取締重點，請民眾行駛於道路應遵守交通規則，維護用路人的安全。
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