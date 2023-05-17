淡江大學大眾傳播學系創系40年，為呼應淡江大學2020年發布的「大學社會與永續報告書」，計畫在26日舉辦跨域與永續論壇，將邀請新北市長侯友宜擔任擔任主講人（Keynote Speaker），透過與不同專業領域的專家對談，回應當前人才培育之時代議題，以及對高教發展的關切。

淡江大學大眾傳播學系秉持「傳播就是跨領域意義黏合的學科」理念，40載歲月孕育了眾多跨越領域、社會創新的領導菁英們；淡江大學校長葛煥昭博士表示，大傳系友們不僅在永續議題上創新跨域，以領先之姿，為企業善盡社會責任、為社會建立標竿、為國家發展建功，此次論壇更展現出回饋母系、母校的用心，將與淡江大學、新北市共同培育下一代的永續種子、跨域人才，共建樹人大業」

淡江大傳系表示，為呼應淡江大學2020年發布之大學社會與永續報告書，即承諾將作為永續教育的平台、作為綠色生活的場域、作為關係對話的組織，倡議「AI＋SDGs=∞」與永續發展願景契合，本月26日下午2時至5時30許將在校內舉辦「跨域與永續：人才培育論壇」，並邀請邀請深具影響力的侯友宜市長擔任大會主題演講人，攜手為永續未來共同擘畫願景。

淡江大傳系指出，論壇分為兩場次進行，除了淡江大學學術副校長兼永續發展與社會創新中心主任許輝煌、公廣集團前董事長趙雅麗教授分別擔任引言人之外，主持人和與談人皆為淡江大傳系優秀系友，領域涵括半導體產業、電信產業、媒體產業、能源產業、公部門、教育部門等不同領域的代表。