Gogoro首度攜手資生堂，6月起於Gogoro限定門市擴大舉辦美妝界最夯的資生堂「銀座之夜GINZA NIGHT OUT」特別場，完整還原東京銀座的霓虹派對。

全新Gogoro Delight命定紅致敬生活中駕馭多個角色的女性，車身多層次的紅色光感質調佐以鍍鉻鏡面飾樣，還將紅色元素完美融入儀錶板，全新Gogoro Delight命定紅車款售價8.98萬元，搭配政府補助最低入手價6.05萬元，購車限時贈暢銷配件組。

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