Gogoro憑藉全新Gogoro Delight車系加速拓展女性市場，已成為台灣機車市場四大主流品牌中，女性車主占比最高的機車品牌。Gogoro睽違三年再度打造最「紅」的時尚單品，發表全新Gogoro Delight「命定紅」車款。Gogoro還首次與資生堂合作，6月起將一年一度的資生堂國際櫃「銀座之夜 GINZA NIGHT OUT」全台巡迴快閃活動帶進Gogoro限定門市，由資生堂專業彩妝顧問量身訂製抵禦烈日的獨家「Gogoro x 資生堂紅色魅力騎士妝」。