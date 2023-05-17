Gogoro首度攜手資生堂，6月起於Gogoro限定門市擴大舉辦美妝界最夯的資生堂「銀座之夜GINZA NIGHT OUT」特別場，完整還原東京銀座的霓虹派對。
全新Gogoro Delight命定紅致敬生活中駕馭多個角色的女性，車身多層次的紅色光感質調佐以鍍鉻鏡面飾樣，還將紅色元素完美融入儀錶板，全新Gogoro Delight命定紅車款售價8.98萬元，搭配政府補助最低入手價6.05萬元，購車限時贈暢銷配件組。
#Gogoro #資生堂 #GogoroDelight #銀座 #紅色
Gogoro憑藉全新Gogoro Delight車系加速拓展女性市場，已成為台灣機車市場四大主流品牌中，女性車主占比最高的機車品牌。Gogoro睽違三年再度打造最「紅」的時尚單品，發表全新Gogoro Delight「命定紅」車款。Gogoro還首次與資生堂合作，6月起將一年一度的資生堂國際櫃「銀座之夜 GINZA NIGHT OUT」全台巡迴快閃活動帶進Gogoro限定門市，由資生堂專業彩妝顧問量身訂製抵禦烈日的獨家「Gogoro x 資生堂紅色魅力騎士妝」。
Gogoro首度攜手資生堂，6月起於Gogoro限定門市擴大舉辦美妝界最夯的資生堂「銀座之夜GINZA NIGHT OUT」特別場，完整還原東京銀座的霓虹派對。
全新Gogoro Delight命定紅致敬生活中駕馭多個角色的女性，車身多層次的紅色光感質調佐以鍍鉻鏡面飾樣，還將紅色元素完美融入儀錶板，全新Gogoro Delight命定紅車款售價8.98萬元，搭配政府補助最低入手價6.05萬元，購車限時贈暢銷配件組。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。