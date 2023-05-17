歐盟在財長會議中，通過了歐盟與歐洲議會之前討論過的規則。這些規定有望在2024年正式推出。

歐盟輪值主席國瑞典的財政部長Elisabeth Svantesson表示：「最近的一些事件證實，迫切需要制定相關規則，更好地保護那些投資這些加密資產的歐洲人，以防止將加密貨幣產業濫用於洗錢和資助恐怖主義」。

各國財長同意採取措施，打擊逃稅，或打擊利用加密資產的轉移進行洗錢，並讓交易更容易追蹤。

財長們同意了一項要求，從2026年1月開始，服務供應商必須獲得加密資產的傳送人和受益人的資訊，不論交易的金額多少。

財長在會議中還同意修訂，成員國在稅收方面如何合作，以確實涵蓋加密資產的交易規模，並且同意在對最富人的稅務裁定上交換資訊。

加密公司則指出，他們希望在監管上有確定的規則，並讓其它國家有壓力，去仿效歐盟的規則，以及迫使各監管機關能針對跨境活動，制定全球性的規範。