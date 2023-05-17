蕭男及黃女昨天深夜被警方拘提到案。（警方提供）

輔仁大學進修部1名蔣姓男學生（20歲）今年3月開車載黃姓女同學（20歲）時，不慎發生車禍，對方夥同蕭姓、曾姓、郭姓等3名男性友人於本月5日向其索討250萬賠償金遭拒，結果蕭男等人竟以徒手及安全帽毆打對方，警方獲報後展開調查，於昨日晚間將蕭男、黃女拘提到案，依恐嚇、傷害等罪嫌移送，並追查在逃的曾男及郭男。

警方調查，蔣男及黃女為輔大進修部同學，2人及其他友人於今年3月時一同出遊，由蔣男開車，結果在北市士林區發生車禍，導致黃女受傷。本月5日，黃女夥同蕭男等人到學校與蔣男商討賠償事宜，因雙方未達共識，蕭男等人出手毆打對方，其他同學見狀後立即報警。

警方到場後，黃女等人已逃離現場。蕭男向警方供稱，對方索賠250萬元，因認為金額過高而拒絕，結果遭對方以徒手及持安全帽等方式毆打對方，導致身上多處擦挫傷。

後續警方擴大調閱周邊監視器，確認嫌犯身份後，於昨日向新北地檢署聲請拘票獲准，並於晚間11時許，在新店北新路、安康路等地，將蕭男、黃女拘提到案，訊後依恐嚇、傷害罪嫌移送地檢署偵辦，後續持續追緝在逃的曾男及郭男。