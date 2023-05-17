台南市人行道普及率不僅6都最低，甚至還低於全台平均值。市議員陳怡珍今天在市議會定期大會工作報告質詢時，要求工務局應全面盤點各學校附近的步行空間，並在學校周邊廣設人行道，保障學童上下學的安全。

對此，工務局長蘇金安回應說，台南市設置人行道經常受限於計畫道路限制，如健康路、東寧路、府前路等都屬於20米寬的道路，卻因為設計為主要道路的關係，並未設置人行道，主要是擔心影響汽機車的通行空間。

陳怡珍表示，去年美國知名媒體CNN指出，台灣雖以美食小吃、自然景觀及好客聞名，但惡名昭彰的交通讓人卻步；尤其缺乏行人空間，讓觀光客猶如行走在地獄。

陳怡珍還舉數據說，目前全台人行道普及率達43.86％；其中，台北市、新北市的人行道普及率各有66.76％及65.78％，6都最低的是台南市39.05％。

陳怡珍強調，舊城區的道路設計，已不符合現今行人為本的概念，雖然在調整上有困難，但市府還是應該逐步去做。未來，市府應加強宣導人本交通概念，重視行人權益，並在學校周邊廣設人行道。目前台南市雖已在大港國小、立人國小設置通學步道，家齊高中至進學國小的通學步道改善工程也在發包中，但工務局仍應全面盤點各學校周邊的步行空間，保障學童上下學的安全，絕對是首要任務。