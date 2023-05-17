近日一名台大女學生在網路發文表示，就讀北一女的妹妹在校內自助餐夾了幾片高麗菜、3塊滷豆干、少許蒸蛋和1片份量不大的蒲燒鯛魚，竟要價76元，且還沒有白飯，引發網友討論，北一女中校長室秘書吳銘祥表示，校內自助餐主菜都是另外計價，價格落在25至45元之間，且自助餐每天都會推出1主菜4配菜特餐，價格是69元。

吳銘祥指出，校內自助餐主菜價位落在25至45元，屬另外計價，其餘配菜則是每100克20元，不會計入餐具重量。他說，從網友的PO圖來看，魚類主菜價格45元屬高價位，蒸蛋量多自然較重，所以整份餐點價格才較高，學生若想吃飯，可自行選擇是否多花10元購買。

吳銘祥強調，自助餐每天都推出1主菜4配菜特餐，價格69元，菜色會每日變動。從北一女提供的特餐菜色照片來看，便當盒裡有一大塊炸豬排、豆腐、炒茄子、小白菜和海帶豆干絲，菜色豐富且分量十足。

吳銘祥表示，除每日特餐外，校內餐廳也供應鮭魚蛋炒飯、鮪魚蛋炒飯、火腿蛋炒飯、鍋燒意麵和燴飯等，售價是77元。他說，學校餐廳讓學生用餐有多種選擇，學生也對目前廠商評價不錯。