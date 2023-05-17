截至10點15分，恒指報19,910.25點，跌68點，跌幅0.34％。

恒生科技指數早盤開高0.4％，報3,975點，但之後震盪走跌，現報3,935點，跌0.6％。

主要個股方面，騰訊今日公布首季業績，今早高開0.3％報346港幣，現轉跌0.7％。

阿里巴巴開高1.9％報87.35港幣，現升0.8％，升幅收窄。

百度首季虧轉盈勝預期，股價高開3.8％報129元，現升幅收窄，升2.49％、報127.4港幣。

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