沈宏達分析，市場預計，未來中國經濟成長，將從政策推動的強投資驅動，轉向國內消費動能所挹注，經濟外冷內熱，內需消費類股可期，可以持續觀察。預期在第一季財報公布來到尾聲，5月中國A股有望止跌回升，各產業類股仍會快速輪動，現階段投資買點浮現。

擺脫疫情封城的陰霾，中國A股第一季表現持續反彈，儘管3月有一波拉回，但在五一長假消費上，看見中國零售銷售的實力，估計相關消費及創新科技類股有機會持續表現。富蘭克林華美投信建議投資人，不妨逢回低接加碼。

北京當局一系列促消費政策持續發酵，4月社會零售消費總額年增率自前期10.6％躍升至18.4％，近乎翻倍且保持雙位數的成長。4月工業增加值總額年增率，自前期的3.9％成長至5.6％；全國固定投資則年增長4.7％，其中，又以基礎建設投資成長幅度最大，其次是製造業。

依中國商務部統計資料顯示，五一小長假期間，全國國內重點零售和餐飲企業銷售額大放異彩，商圈人潮多、門市銷售旺、餐飲火，消費子行業呈現強勁復甦趨勢。