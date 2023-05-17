「北同文化AllForQueer」15日發佈聲明稱停止營運。（翻攝自北同微信公眾號）

據美國之音報導，在中國大陸政府日益嚴峻的管控下，一個為北京LGBTQ（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別者、酷兒）群體提供安全空間的活動組織最近被迫關閉。該組織的關閉標誌著對倡導團體的重大打擊，這些團體曾經能夠公開談論他們為LGBTQ＋權利所做的工作。

該組織15日晚上在官方微信公眾號「北同文化AllForQueer」上發佈聲明稱：「我們非常遺憾地告知大家，因不可抗力，北同文化於今日終止運營。」該組織沒有回覆置評請求。負責監管中國大陸非營利組織的民政部也沒有立即回覆美聯社通過傳真發送的置評請求。

「北同文化」原名「北京同志中心」，成立於2008年，是一家致力於改變中國大陸性少數群體生存環境的綜合性的非營利機構。

一位出於安全考慮要求匿名的中國大陸活動人士對美聯社說：「他們不是最早的團體，也不是最大的團體，但因為北京同志中心位於北京，它代表了中國的同志運動。在我們的政治、經濟和文化中心，擁有這種類型的組織，這是LGBT運動存在的象徵。」

北京同志中心曾形容其使命是不斷發展的。它最初是性少數群體舉辦活動的安全空間，後來成為了一個倡導團體，旨在「改善性多元化群體的生活條件」。他們提供低成本的心理健康諮詢服務，並公佈了對LGBTQ人群友好的健康專家名單。

多年以來，該中心舉辦了公眾演講、電影放映和其他活動。為了保護父母的隱私，該中心的跨性別演講者之一C先生要求對自己的真實姓名保密。C先生曾起訴他的前雇主在八天的試用期後讓他離開。他聲稱這是因為他的性別取向。他們還邀請一位60多歲的變性女性劉佩琳（Liu Peilin）做演講，她談到了因穿女裝而在網上被嘲笑的經歷。

中國大陸國家主席習近平上台後，於2015年開始在大陸全國範圍內鎮壓人權律師和維權人士，但北京同志中心等團體仍繼續公開推動同性婚姻等權利。在過去的幾年裡，這個有限的空間進一步縮小。

名為「同志平等權益促進會」（LGBT Rights Advocacy China）的知名組織於2021年關閉，該組織提起過戰略性的訴訟以推動政策變革和擴大權利。一位熟悉該組織的維權人士稱，其創始人被拘留，關閉該組織則是他獲釋的條件。這名維權人士曾經居住在中國大陸，在該組織關閉後移居國外。由於擔心政府報復他還在中國大陸的家人，他拒絕透露姓名。

他對美聯社表示，面對持續不斷的壓力，有時這些團體無法公開告知他們所服務的群體有關他們舉行的政治敏感活動的消息，這會造成混亂。

在被迫關閉之前，「同志平等權益促進會」建立了一個有同情心並願意幫助LGBTQ＋人群解決法律問題的律師網路。他們在大陸全國範圍內開展了幾項高調的運動，通過有針對性的訴訟來推動政策變化，例如承認同性婚姻。

這位活動人士說，過去幾年警方對維權團體的壓力有所增加。警方經常邀請LGBTQ＋群體「喝茶」——這是警方追蹤特定目標的非正式談話的委婉說法。這種壓制過去通常發生在公共場所，但現在開始發生在私人空間，比如直接來到活動人士的家門口。這位活動人士說，警方還開始將活動人士帶到公安局「喝茶」。

LGBTQ＋組織往往沒有正式註冊，因為它們很難獲得政府的批准，與他們合作的正式註冊的團體也面臨壓力。這位活動人士說，有時這些團體，尤其是小團體，在沒有機會通知公眾的情況下就被關閉了。

這位活動人士說：「我們看到的不只是這幾個，實際上大多數都關閉了。壓力一直在增加。它從未停止過。」

2021年7月，微信關閉了數十個由大學生和非營利組織運營的LGBTQ＋相關帳號。為了應對這些壓力，一些團體更改了他們的名字，刪除了「同性戀」或「性少數」等容易引發審查的關鍵詞，儘管這在很大程度上並沒有什麼幫助。

直到周一，北京同志中心一直在當局的內容審查和越來越大的壓力下保持運作。該組織曾與聯合國開發計畫署（United Nations Development Program）合作，於2015年在中國大陸全國範圍內開展了性行為和性別調查，旨在為中國大陸的LGBTQ＋人群所面臨的困難提供一個衡量基線。該調查詢問了受訪者有關他們獲得的社會服務、醫療保健的情況，以及社會態度如何影響了他們。

近年來，該組織也一直專注於工作場所的多元化和包容性。上周，該中心發表了一篇慶祝其成立15年的文章。文章寫道：「北同一直沒有幾個錢，工作人員寥寥，全憑數十數百位志願者夥伴，共同開展各項工作。」

報導稱，另一位因害怕政府報復而要求匿名的中國大陸活動人士說：「他們的關閉讓人感到非常無助。隨著大大小小的團體關閉或停止舉辦活動，人們再也看不到有希望的地方。」